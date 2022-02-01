Это произошло впервые в истории благодаря высокому спросу

<b>RTX 3050</b> уже можно купить в Ситилинке

<b>RTX 3050</b> уже можно купить в Ситилинке

Мировые продажи чипов в прошлом году выросли на 25,1% и производители впервые заработали более $500 млрд, пишет Techspot. Этому не помешал сохраняющийся дефицит и проблемы в сетях поставок. Фирма Gartner насчитала, что чипов в прошлом году было продано на сумму $583,5 млрд.

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Большой спрос, расходы на логистику и рост цен на сырье привели к увеличению средней стоимости полупроводников продуктов. Это привело к росту доходов от продаж. Внёс свой вклад и рынок смартфонов с поддержкой стандарта связи 5G. Объём их производства увеличился более чем вдвое и они принесли $555 млн против $250 млн в 2020 году.

Samsung заработала больше всех, впервые с 2018 года отняв лидерство у Intel. Доход Samsung вырос на 31,6% до $76 млрд, а доход Intel вырос на полпроцента до $73,1 млрд. SK Hynix, Micron Technology и Qualcomm тоже входят в первую пятёрку.

Gartner утверждает, что в прошлом году лучше всего продавалась память. Компании продолжали распространение серверов для дистанционной работы, учёбы и развлечений. DRAM показала лучшие результаты, рост дохода составил 40,4% за счёт серверов и росту спроса на ПК.

Когда дефицит исчезнет и цены станут ниже, в данный момент точно предсказать никто не берётся.

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