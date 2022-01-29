После долгих лет игнорирования в компании решили, что за планшетами будущее

На протяжении последнего десятилетия смартфоны теснили все остальные электронные устройства. У человека может не быть компьютера, ноутбука и планшета, но смартфон в кармане есть почти у каждого. Соответственно, производители основное внимание уделяли смартфонам, а остальные устройства не вызывали у них такого интереса. Относится это и к Google как к производителю самих планшетов и как к создателю операционной системы для них.

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Пандемия внесла серьёзные изменения в спрос на разные устройства. Многим пришлось работать, учиться и развлекаться не выходя из дома. Естественно, для этого желательны экраны побольше 6 дюймов. Некоторые производители активизировались на планшетном рынке, как и Google. Она работает над системой Android 12L для планшетов и гибких устройств. Журналисты обнаружили вакансию «Старшего инженера-менеджера, работающего с приложениями для Android-планшетов». В ней сказано, что будущее вычислительной техники движется в сторону более мощных и функциональных планшетов.

Одной из обязанностей в открытой вакансии называется разработка технологических планов и реализация стратегии создания приложений с акцентом на стилус. Поддержка стилусов давно существует у устройств Samsung, но Android и приложения Google в целом не созданы для стилусов, в отличие от некоторых хромбуков.

Один из основоположников Android Рич Майнер обновил статус на своей странице в LinkedIn, сообщает Arstechnica. Там написано CTO Android Tablets. Это может означать, что он станет главным техническим директором нового отдела Google и вернётся в команду разработчиков Android после ухода в 2010 году.

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Чтобы наверстать отставание от iPad, Google потребуется серьёзно вести разработки на протяжении нескольких лет. Сможет ли так долго сохранять концентрацию компания, которая за свою историю создавала и бросала на полпути десятки мессенджеров и других программных (вроде Android Wear) и аппаратных продуктов, является открытым вопросом.