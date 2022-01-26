Компания Bleeping Computer рассказала о вредоносной программе под названием BRATA, сообщает Phonearena. В её новой версии появилась возможность отслеживать местоположение устройства по GPS, использовать несколько каналов подключения и сбрасывать настройки до заводских. Последнее стирает на устройстве все данные.
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Сейчас эта программа встречается среди пользователей электронных банковских услуг в Великобритании, Польше, Италии, Испании, Китае и Латинской Америке. Существуют разные версии BRATA для разных стран. Они атакуют банковские программы и их клиентов. На всякий случай пользователям рекомендуется периодически выполнять резервное копирование важных для них данных.
Специалисты по безопасности не уверены, зачем программе нужна слежка по GPS. Быть может, именно по местоположению злоумышленники выбирают дальнейшие действия. Сброс настроек до заводских нужен, чтобы замести следы после кражи денег с устройства. Пользователям рекомендуется не скачивать файлы APK с непроверенных сайтов, а устанавливать программы из магазина Google Play Store (что тоже не даёт стопроцентной защиты). При этом следует читать отзывы пользователей приложения.
Также всегда стоит внимательно следить за тем, какие разрешения запрашивает приложение. Самые продвинутые пользователи могут смотреть на расход трафика на смартфоне в поисках подозрительных всплесков.