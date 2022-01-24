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Google готовит Chromecast следующего поколения с поддержкой кодека AV1
Устройство потоковой трансляции могут начать продавать в конце года
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Google Chromecast считается одним из наиболее популярных устройств потоковой трансляции контента. За $50 оно предлагает современный пользовательский интерфейс Google TV, Dolby Vision, Dolby Atmos и не только. Chromecast с Google TV выпустили в 2020 году, а теперь компания разрабатывает новую версию.

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9to5Google и Pocketnow сообщают, что Google собирается представить новый Chromecast уже в конце текущего года. Google работает над моделью с кодовым названием Boreal. Устройство основано на Android, а кодовое имя Boreal нашли в некоторых файлах формата APK. Boreal связан с программным обеспечением Google TV, на котором работает Chromecast нынешнего поколения.

Характеристики устройства пока остаются неизвестными. Ожидается поддержка аппаратного декодирования видео формата Google AV1. Chromecast нынешнего поколения с Google TV AV1 не поддерживает. В плане сжатия видео AV1 считается на 30% более экономичным на фоне H.265. Это позволяет ускорить потоковую трансляцию видео при уменьшении объёма трафика. Netflix и YouTube уже используют этот кодек для части своих видео.

Предположительно, стоимость новой модели останется неизменной.

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#google #chromecast
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aggile
21:08
уг не будет. Как минимум это будет очередной соулслайк с традиционным фромовским бредом вместо сюжета и традиционным же геймплеем в лучших традициях DS3 и бладборна
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Yilec
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Чтобы он ни сказал, всё плохо. А если уж что-то делает - то ещё хуже. 🤦‍♂️
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Михаил Валенский
21:03
Статья н о чем. У меня 2 компа и ноут еще в ноябре обновились до Win11без всяких плясок и бубнов, сохранив все программы и настройки и обои в том числе. Единственное что слетело - Алиса, ни как понят...
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REY_B_
21:00
Просто в Швейцарии народ ещё и законодательно обязан ходить на выборы. А за фальсификацию их результатов, максимальные тюремные сроки. Вот у власти те, у кого хватает мозгов, чтобы эти заводы строить.
С эгоизмом в России начнут бороться с помощью новой государственной политики
terenty79
20:57
на 1 тысячу человек, и на 2 квадратных метра территории, всегда проще один завод построить. чем на 143 миллиона, которые по самой жопе раскидано, и на территориях где нормальной погоды почти нет. повт...
С эгоизмом в России начнут бороться с помощью новой государственной политики
omoikane
20:57
И как это противоречит моим словам "одаренный" ты наш? :D
Курс доллара вырос до 79 рублей, а курс евро - до 89 рублей
REY_B_
20:56
На душу населения, промышленности у них в разы больше, чем в России. Живут лучше... Смотрел как-то видос, как делают швейцарские ножики. Станки абсолютно те же самые, что и у нас на заводе. И даже вес...
С эгоизмом в России начнут бороться с помощью новой государственной политики
terenty79
20:56
Сознание поменялось, у человека сознание не совсем как у животных, привязано к этому ДНК, которое кстати поменялось, и довольно сильно, относительно тех кто жил еще пару тысяч лет назад. много кусочко...
С эгоизмом в России начнут бороться с помощью новой государственной политики
REY_B_
20:53
И что? Если сел в гуано, значит надо поискать того, кто в нём же сидит? И тем доказать что сидеть в гуано, это здорово? - Поэтому, на США ПРИНЦИПИАЛЬНО ПЛЕВАТЬ!
С эгоизмом в России начнут бороться с помощью новой государственной политики
terenty79
20:51
там население крохотное, они все потомки военных наемников, а сейчас на чужих деньгах тихо сидят, имея свой процент. и никого к себе не пускают в добавок, а меду собой они разбираются вполне прилично....
С эгоизмом в России начнут бороться с помощью новой государственной политики
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