Устройство потоковой трансляции могут начать продавать в конце года

Google Chromecast считается одним из наиболее популярных устройств потоковой трансляции контента. За $50 оно предлагает современный пользовательский интерфейс Google TV, Dolby Vision, Dolby Atmos и не только. Chromecast с Google TV выпустили в 2020 году, а теперь компания разрабатывает новую версию.

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9to5Google и Pocketnow сообщают, что Google собирается представить новый Chromecast уже в конце текущего года. Google работает над моделью с кодовым названием Boreal. Устройство основано на Android, а кодовое имя Boreal нашли в некоторых файлах формата APK. Boreal связан с программным обеспечением Google TV, на котором работает Chromecast нынешнего поколения.

Характеристики устройства пока остаются неизвестными. Ожидается поддержка аппаратного декодирования видео формата Google AV1. Chromecast нынешнего поколения с Google TV AV1 не поддерживает. В плане сжатия видео AV1 считается на 30% более экономичным на фоне H.265. Это позволяет ускорить потоковую трансляцию видео при уменьшении объёма трафика. Netflix и YouTube уже используют этот кодек для части своих видео.

Предположительно, стоимость новой модели останется неизменной.

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