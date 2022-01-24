Это расширит возможности дополненной реальности и позволит транслировать контент в формате 8K

Компания MediaTek провела тестирование стандарта беспроводной связи Wi-Fi 7, сообщает WCCFTech. Речь идёт о скорости передачи данных почти в два с половиной раза быстрее по сравнению с Wi-Fi 6. Высокопоставленный представитель компании полагает, что подобные скорости позволят Wi-Fi полностью заменить проводное подключение.

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В MediaTek уверены, что новая версия технологии сможет стать основой будущих домашних, офисных и промышленных сетей. Она обеспечит бесперебойную связь для широкого спектра применений, от многопользовательских приложений AR/VR до облачных игр, потоковой трансляции видео на разрешениях 4K, 8K и выше.

Wi-Fi 6 предлагает максимальную скорость входящего подключения 9,6 Гбит/с. Wi-Fi Alliance обещает у Wi-Fi 7 не менее 30 Гбит/с, а скорее более 40 Гбит/с. Это уровень пропускной способности Thunderbolt 3. Wi-Fi 7 сможет закрыть потребности в видеозвонках высокой чёткости.

MediaTek считает, что первые продукты с применением Wi-Fi 7 выпустят в 2023 году. Среди них будут мобильные процессоры со встроенными модемами. Будущие устройства дополненной реальности должны полагаться на беспроводную связь, которую обеспечит Wi-Fi 7.

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Настольные и мобильные компьютеры на Wi-Fi 7 смогут обойтись без проводного подключения. Остаётся ждать появления технологии и её распространения в аппаратном и программном обеспечении.