В таком случае это произойдёт раньше обычного

С момента выпуска смартфонов Pixel 3a и Pixel 3a XL в мае 2019 года аппараты Google средней ценовой категории обрели определённую популярность в тех странах, где они официально продаются. Эти модели обладают очень качественными для средней категории камерами, чистой Android, неплохой автономностью и другими достоинствами.

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От версии XL Google избавилась и в последние два года она выпустила Pixel 4a, Pixel 4a (5G), Pixel 5a. В этом году ожидается релиз Pixel 6a с обновлённый дизайном, включая полосу у задней камеры. В Твиттере очередной инсайдер сообщает, что аппарат может быть представлен в мае.

Это может означать анонс во время конференции разработчиков Google I/O. В прошлом году она проводилась 18-20 мая, в позапрошлом была отменена из-за пандемии. В этом году начало конференции ожидается примерно 26 мая. Тогда же ожидается анонс умных часов Pixel Watch.

Что касается смартфона, в нём может быть экран OLED размером 6,2 дюйма с разрешением 1080p. Может использоваться процессор Google Tensor GS101, как и в Pixel 6 и Pixel 6 Pro.

Основная камера будет с сенсором Samsung GN1 50 Мп, тоже как в двух старших моделях. Программный код показал, что компания тестирует два варианта камеры, сообщает Phonearena.

В случае использования процессора Tensor велика вероятность, что аппарат получит все последние возможности ИИ и машинного обучения из линейки Pixel 6. В частности, это относится к работе камер. Ожидается, что исчезнет разъём для наушников, который есть в прошлогоднем Pixel 5a.

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