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Компания Lenovo на этой неделе представила два планшета. Среди них Lenovo 10w на Snapdragon 7c и Windows 11. Другим стал гибридный 13w Yoga с многочисленными портами.

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10w называется пригодным для начальных классов за счёт прочности и защиты экрана Corning Gorilla.

10w обладает дисплеем 10,1 дюйма Full HD 16:10 и яркостью 400 нит. У него применяется Snapdragon 7c на ARM, созданный для Windows 11.

В этом чипе два ядра Kryo 495 Gold (ARM Cortex-A76) с частотой до 2,55 ГГц. Есть шесть экономичных ядер Kryo 495 Silver (на Cortex-A55), которые обычно и задействованы.

Ёмкость батареи составляет 30 Вт*ч, памяти LPDDR4x до 8 ГБ, хранилище eMMC до 128 ГБ. В коробку входит съёмная клавиатура и стилус. Имеется разъём 3,5 мм, передняя камера 2 Мп и 8 Мп сзади. Предлагается один порт USB-C. Весит устройство 573 г без клавиатуры и 1,1 кг с ней.

10w с клавиатурой стоит от $329, продажи в США начнутся в апреле.

13w Yoga работает на чипе Ryzen 5000 U со встроенной графикой. Его можно использовать и как стандартный ноутбук, сообщает Phonearena. Диагональ дисплея у него 13,3 дюйма, яркость 300 нит.

Памяти DDR4 до 16 ГБ с частотой 3200 МГц и её можно менять. Используется накопитель для хранения данных, максимальная вместимость 512 ГБ.

Предлагаются также передняя камера 1080p, Dolby Audio и аккумулятор 51 Вт*ч. На кнопке питания разместили сканер отпечатков. Кроме разъёма 3,5 мм есть два порта USB-C 3.2, один USB-A 3.2, картридер SD и HDMI 2.0, Wi-Fi 6 и 4G LTE.

13w Yoga оценивается минимум в $749.

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#lenovo #планшеты
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