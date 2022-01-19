Crypto Browser сейчас доступен в бета-версии на Windows, Mac и Android

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Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

Компания Opera представила бета-версию своего Crypto Browser Web3 с такими функциональными возможностями, как встроенный криптокошелёк, простой доступ к криптовалютным биржам и NFT, поддержка децентрализованных приложений и т.д. Цель заключается в том, чтобы упростить использование Web3, пишет Engadget.

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Главным достоинством браузера является кошелек, поддерживающий блокчейны Ethereum, Bitcoin, Celo и Nervos. Объявлено о партнёрстве с Polygon и другими сетями. Доступ к криптовалюте будет достигаться без расширений и с возможностью использования сторонних кошельков. Можно приобретать криптовалюты за фиатные деньги, обменивать криптовалюту прямо в кошельке, отправлять и получать её и смотреть баланс. Имеется безопасный буфер обмена, из которого другие программы не получат данных.

Другая важная функция состоит в поддержке Web3, децентрализованного интернета на блокчейне. Кроме обеспечения дополнительной безопасности за счёт шифрования блокчейна, он даёт доступ к GameFi, «где можно зарабатывать в метавселенных. «Crypto Corner» обеспечит новости о блокчейне.

Mozilla не так давно сообщила о приёме пожертвований в криптовалюте. Правда, пользователи не обрадовались этому из-за влияния блокчейна на экологию. Opera же заявила, что работает над более энергоэффективным стандартом Etherium Layer 2.

Критиковали и другие компании вроде Ubisoft, собиравшиеся поживиться за счёт блокчейна и NFT. Opera даёт выбор из нескольких браузеров, включая стандартный и для геймеров. Crypto Browser есть на Android, Windows и Mac, а скоро будет и на iOS.

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