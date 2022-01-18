Компания Google недавно представила функциональность, с помощью которой можно легко отправлять фотографии, документы и прочие файлы на находящееся рядом Android-устройство или хромбук. Теперь речь идёт о расширении функциональности для отправки файлов на собственные устройства, рассказывает Arstechnica.
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Опция Nearby Share появится на устройствах под управлением системы Chrome OS в июне и станет ещё одним подобным предложением наряду с конкурентами вроде Apple AirDrop. В блоге Chrome Story, который посвящён Chrome и Chrome OS, описали «флаг добавления функции» в Chromium Gerrit, где говорится о дополнении к Nearby Share под названием Self Share. Данная опция «отвечает за беспрепятственный обмен данными между собственными устройствами пользователя».
Self Share даст возможность передавать себе данные без электронной почты или облачных хранилищ. При использовании Bluetooth, WebRTS или Wi-Fi данные будут передаваться на ближайшее устройство на Chrome OS или Android за секунды.
Опция Self Share должна пройти проверку в Chrome OS Canary, будучи доступной в виде флага для разработчиков. Только после этого она может стать общедоступной. Тогда появится пункт меню «Отправить на ваши устройства».
Self Share делает устройства Google лучше связанными между собой, однако до полноты экосистемы устройств Apple им пока далеко.