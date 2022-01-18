Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Блогер За пост начислено вознаграждение
Google собирается упростить отправку файлов самому себе
На Chrome OS и Android можно будет передавать файлы между своими устройствами
анонсы и реклама
2060 12Gb подешевела на 19000р
RTX 3060 подешевели за неделю на 10%
-14000р на RTX 3070 Gigabyte Aorus - лучше цены нет
Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки
-29 000р на RTX 3080 Gigabyte Gaming

Компания Google недавно представила функциональность, с помощью которой можно легко отправлять фотографии, документы и прочие файлы на находящееся рядом Android-устройство или хромбук. Теперь речь идёт о расширении функциональности для отправки файлов на собственные устройства, рассказывает Arstechnica.

реклама

Опция Nearby Share появится на устройствах под управлением системы Chrome OS в июне и станет ещё одним подобным предложением наряду с конкурентами вроде Apple AirDrop. В блоге Chrome Story, который посвящён Chrome и Chrome OS, описали «флаг добавления функции» в Chromium Gerrit, где говорится о дополнении к Nearby Share под названием Self Share. Данная опция «отвечает за беспрепятственный обмен данными между собственными устройствами пользователя».

Self Share даст возможность передавать себе данные без электронной почты или облачных хранилищ. При использовании Bluetooth, WebRTS или Wi-Fi данные будут передаваться на ближайшее устройство на Chrome OS или Android за секунды.

Опция Self Share должна пройти проверку в Chrome OS Canary, будучи доступной в виде флага для разработчиков. Только после этого она может стать общедоступной. Тогда появится пункт меню «Отправить на ваши устройства». 

Self Share делает устройства Google лучше связанными между собой, однако до полноты экосистемы устройств Apple им пока далеко.

анонсы и реклама
-18 000р на MSI RTX 3070
3070 Gigabyte Gaming отдают дешевле любой другой
Упала на порядок цена RTX 3060 Ti MSI
-29 000р на RTX 3080 Gigabyte Gaming
Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта
-14000р на RTX 3070 Gigabyte Aorus
50" 4K TV за 40 тр - смотри что за зверь
Крутые RTX 3080 подходят к 150 тр
RTX 3070 со скидкой 15 000р


#google
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Apple и Google могут быть разделены на несколько компаний в рамках судебного разбирательства
Компания Viber Media откроет представительство в России
Стало известно возможное название и ценовой диапазон гибкого смартфона Google
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Известный майнер назвал 4 криптовалюты, которые стоит купить перед наступлением криптозимы
24
God of War vs бюджетные видеокарты – считаем fps на GeForce GTX 1050Ti и GTX 1660S в тесте Benchmark
35
Биткоин начал неделю с падения, а вернуть вложения в видеокарты для добычи Эфира стало ещё сложнее
62
Эфир продолжает дешеветь, а бюджетные видеокарты возвращаются в российские магазины
74
Держатель 26 Биткоинов отдал мошенникам $1 100 000 после просмотра ролика на YouTube
10
Эксперт-ремонтник рассказал, какие видеокарты стоит брать в 2022- большой гайд по вторичке от VIK-on
103
Покупка дорогостоящей DDR5-6000 бесполезна, а разница с DDR4 составляет несколько fps – в тестах SH
41
Швейцарские ученые обнаружили, что наша Земля остывает быстрее, чем считалось ранее
26
Производители российских процессоров Эльбрус увидели в Intel и AMD угрозу национальной безопасности
62
CD Projekt RED обновила сборку Cyberpunk 2077 в Steam
14
Смартфоны Xiaomi Redmi Note скоро получат стабильную глобальную прошивку MIUI 13
3
29 смартфонов Xiaomi получили стабильную прошивку MIUI 13 в рамках первой волны обновлений
+
NVIDIA выпустила ещё одну антимайнерскую видеокарту – GeForce RTX 3090 Ti за $4000 с TGP 450 Вт
15
Энтузиаст показал, как могла бы выглядеть Dragon Age Inquisition на Unreal Engine 5
11
AMD может освежить семейство Radeon RX 6000 повышением частоты памяти
7
Связка NVIDIA GeForce GTX 980 Ti и Intel Core i9-12900K обновила мировой рекорд 3DMark2001 SE
1
Авторы грядущей амбициозной стратегии Dune Spice Wars ответили на самые популярные вопросы об игре
4
Тайская компания HG Robotics представила Vetal - беспилотник вертикального взлета и посадки
1
MSI GeForce RTX 3090 Ti Suprim X предложит частоту 1900 МГц, но потребует блока питания мощностью 1000 Вт
19
Процессоры Intel Alder Lake-S non-K отлично разгоняются по шине, но нужна дорогая материнская плата
56

Популярные статьи

Долгий путь юзера Linux. Часть 2 - Убунту для игр
31
Самая большая опасность искусственного интеллекта не Скайнет, а людские предрассудки
35
Моё кунг-фу круче твоего - тест четырех китайских процессорных кулеров
40
Обсуждаем перенос релиза S.T.A.L.K.E.R. 2 и критикуем игру: геймплейный трейлер без геймплея
34
Почему следует читать «Правила/Условия/Соглашение» прежде чем регистрироваться - обзор последствий
13
Windows 11 Pro отдают менее чем за $16 на зимней распродаже в магазине KeysOFF
Мои впечатления от игры S.T.A.L.K.E.R. Плохая компания Remaster
4
Мини-обзор мини-саундбара Genius USB SoundBar 100
8
Битва процессоров: Ryzen 7 3800XТ VS Core i7-11700F в связке с видеокартой GeForce RTX 3060 Ti
13
Замена PMMA Fiber Optic Cable на ROG Strix GeForce® GTX
9

Сейчас обсуждают

None
13:08
Ты оказался ещё тупее чем я думал. Ещё и порвался. Не вижу смысла дальше комментировать
Биткоин начал неделю с падения, а вернуть вложения в видеокарты для добычи Эфира стало ещё сложнее
COVID-21
13:00
Ой, не ври уже!!! )) У нас память не как у вас, рыбок. Она у нас хорошая. Ютуб всё помнит, как до Крыма, до переворота скакали на Муйдане с такими лозунгами. Да и Склад Перемог тоже не просто так скла...
Украина утверждает, что за кибератаками на ее правительственные сайты стоит Россия
OsirisD2
12:59
Где показали? Я в Донбасе не был, и вообще я в России живу, в отличии от ваты, которая топит за режим путлера, но при этом свалила в Китай), вот она, лживая любовь к родине xD
Украина утверждает, что за кибератаками на ее правительственные сайты стоит Россия
fantazer
12:59
В принципе да 10 рублей превратилась в 200 бакинских, я даже полез курс проверять
В Японии стартовали предзаказы на NVIDIA RTX 3050 за 33300 рублей, однако, их моментально продали
Валерий Буняк
12:59
а там судя по всему и отбирать нечего. Потом поноет Григорович "художника любой может обидеть... меня не так поняли..." и уйдет в тень, тратить честно с.иженные деньги
Обсуждаем перенос релиза S.T.A.L.K.E.R. 2 и критикуем игру: геймплейный трейлер без геймплея
Timur vtoroj
12:59
я тебе таких наклеек напечатаю телегу и ещё возок . а во вторых,трёхало вот твой коммент "Oleg Tolstych14 часов назад Я брал в Германии 3060ti летом по 525еу. Уже отбил пол карты за 3,5 месяца )))) т...
Биткоин начал неделю с падения, а вернуть вложения в видеокарты для добычи Эфира стало ещё сложнее
Иван Петров
12:58
Шишка-Оглы. А как ты думаешь эксперт по крипте Дед Хавпек с тобой согласится?
Когда Биткоин подорожает до $100 000 – эксперты РБК назвали главные условия для роста криптовалюты
redneck_prm
12:58
Маржа жэ. Эту хрень купят три с половиной мажора, и за их счет надо отбить r&d, маркетинг, логистику и прочие затраты. Хотя у меня большое подозрение, что подобные продукты скорее из рекламных целей...
Обзор и тестирование материнской платы ASUS ROG Maximus Z690 Extreme Glacial
Jaster
12:58
Оверклокинг жив! точнее ожил! ))
Процессор Intel Celeron G6900 разогнан почти на 60%
Кушайте
12:57
Украина утверждает, что за кибератаками на ее правительственные сайты стоит Россия
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем