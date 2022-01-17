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Windows 11 скоро может получить поддержку сторонних виджетов
Это произойдёт уже в ближайших сборках системы
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В прошлом июне, за несколько дней до официального анонса Windows 11, появилась информация относительно поддержки в системе сторонних виджетов. Говорилось, что данная функциональность будет в будущей версии Windows 11, а поначалу работали только виджеты от Microsoft.

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Теперь в Twitter инсайдер FireCube предоставил подтверждение этой версии, рассказывает Neowin. Скриншоты показывают, что поддержка сторонних виджетов может появиться уже в ближайших сборках Windows 11. На изображениях можно увидеть сведения о публикации виджетов в магазине Microsoft Store в соответствии с рекомендациями Microsoft.

У Microsoft имеются требования к регистрации упакованных и неупакованных приложений, а также виджетов. На изображении есть надпись «Больше позднее». Это может означать, что в будущей сборке системы может быть больше вариантов добавления виджетов. В частности, Adaptive Cards могут использоваться для интеграции сторонних виджетов в систему. На изображении перечислены преимущества использования Adaptive Cards для создания сторонних виджетов.

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#windows 11
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