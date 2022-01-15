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Россия объявила о поимке группы вымогателей REvil
Арестованы более десятка человек, конфискованы миллионы наличными и активами
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ФСБ сообщило об аресте членов группы вымогателей REvil, которая известна множеством кибератак на территории США в прошлом году, в том числен атакой Kaseya. Были изъяты миллионы долларов наличными и в виде имущества, сообщает Techspot.

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ФСБ провело обыски на принадлежащих 14 лицам 25 адресам. Конфисковано около 426 млн рублей, $600000, 500000 евро, компьютеры, криптокошельки и 20 автомобилей. Подозреваемым предъявлено обвинение в «незаконном обороте платёжных средств».

Аресты произведены по запросу властей США после того, как они указали на одного члена группировки. Это могло произойти в рамках операции GoldDust. В ней румынская полиция в ноябре арестовала двух связанных с REvil человек. В октябре власти Германии заявили об обнаружении отдыхавшего на Средиземном море члена REvil.

Прошлым летом приложение-вымогатель REvil провело кибератаку на бизнес-платформу Kaseya, от чего пострадали сотни компаний в США. Вскоре после этого президент США Джо Байден высказался о том, что российское правительство должно реагировать на действия таких группировок на своей территории. По его мнению, на их действия не обращают внимания, если они направлены не на граждан России.

Официальный представитель США сообщил The Washington Post, что один из арестованных причастен к кибератаке Colonial Pipeline. Ответственность за ней в своё время взяла на себя группа вымогателей DarkSide. Возможно, он работал на обе группировки.

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#безопасность
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