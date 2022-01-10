Спрос со стороны майнеров ослабевает, но рост курса криптовалют может быстро изменить это

Издание DigiTimes Asia и Techspot сообщают, что компании Asus, MSI, Gigabyte и ASRock в прошлом году заметно увеличили поставки видеокарт. В этом году тенденция должна сохраниться и рост может составить ещё 10%.

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Спрос со стороны геймеров и обладателей обычных компьютеров, проблемы в производстве по причине Covid-19, дефицит компонентов и логистические проблемы сохраняют цены на видеокарты высокими. Теперь прогнозируется рост поставок при снижении спроса.

К геймерам это не относится, хотя некоторые не видят, ради каких современных игр стоило бы раскошелиться на новую карту. В любом случае, зависит спрос от наиболее платёжеспособных покупателей, то есть майнеров. Их заинтересованность кроме курса криптовалют зависит от предстоящего перехода криптовалюты Ethereum на алгоритм PoS. Когда это случится, точно сказать не может никто, но это точно снизит востребованность видеокарт в майнинге. Вместе со спросом должны снизиться цены и вырасти доступность карт на прилавках.

Недавно финансовый директор Nvidia Колетт Кресс пообещала увеличить поставки видеокарт во второй половине года. При этом не ожидается снижения спроса на ноутбуки. DigiTimes Asia пишет, что Asus, Dell, HP и Apple зарезервировали процессоры на следующие 1-2 года. Объём поставок ноутбуков может остаться неизменным или вырасти на 10%.

В ближайшие месяцы должны поступить в продажу видеокарты Intel Arc Alchemist, что тоже должно снизить цены. Недавний отчёт уже показал, что цены в Европе перестали расти.

Некоторые полагают, что спрос и предложение сравняются не раньше будущего года, но уже во втором полугодии можно рассчитывать на улучшение ситуации с картами. Это будет очень кстати в свете выходящих тогда карт Nvidia RTX 40.

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