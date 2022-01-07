Было бы удивительно, если бы этого не произошло

Несколько дней назад компания AMD представила видеокарту Radeon RX 6500 XT с рекомендованной розничной стоимостью $199. Разработчики уверяли, что это будет их самая доступная по цене карта за последние два года. Ради этого они приложили некоторые усилия.

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Radeon RX 6500 XT обладает памятью GDDR6 4 ГБ и позиционируется как карта для игр начального уровня на разрешении 1080p. В ней используется интерфейс PCIe Gen 4.0 x4 и сокращены возможности кодирования/декодирования по сравнению с другими картами на RDNA 2. Памяти мало, чтобы отпугнуть майнеров, но зачем урезали возможности декодирования, непонятно. Глава AMD обещала, что рекомендованная цена в $199 не будет превышена в магазинах.

Владельцы магазинов считают по-другому. WCCFTech пишет, что во Франции карта вместе с налогами обойдётся в 299 евро. Это в полтора с лишним раза превышает рекомендованную цену. Примерно настолько же дороже рекомендованных цен и большинство других современных карт.

Пользователи Reddit вычислили, что новая карта 2022 года выпуска обеспечивает ту же вычислительную мощь при меньших способностях к кодированию/декодированию, что и Radeon RX 480 2016 года. Тогда она появилась по такой же цене $199 с памятью 4 ГБ. Выходит, что за 5 с лишним лет некоторые видеокарты AMD стали хуже и дороже.

Кроме того, если материнская плата не поддерживает PCIe Gen 4, может пострадать пропускная способность. Она составит 4 ГБ/с вместо 8 ГБ/с.

Несмотря на новую архитектуру и техпроцесс 6 нм, расширенную поддержку драйверов и функциональность вроде RSR и FSR, преимущество над конкурентами вроде RTX 3050 (с рекомендованной ценой последней на $50 больше) далеко не гарантировано. Показатели производительности от самой AMD ставят её карту впереди GTX 1650 и RTX 3050. Остаётся дождаться независимых обзоров, чтобы прояснить этот вопрос окончательно.

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