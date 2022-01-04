Анонсирована видеокарта Radeon RX 6500XT в начальной ценовой категории

Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

Стало известно, что видеокарта Radeon RX 6500XT с рекомендованной стоимостью $199 поступит на прилавки магазинов 19 января. Это первый графический чип AMD для ПК на техпроцессе 6 нм. Во время анонса Лаура Смит из AMD сообщила, что тактовая частота в играх будет подниматься до значения 2,6 ГГц, сообщает Videocardz.

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RX 6500XT обладает GPU Navi 24 с 1024 потоковыми процессорами и памятью объёмом GDDR6 4 ГБ 18 Гбит/с. Она займёт в системном блоке два слота и обладает разъёмами HDMI и DisplayPort. Собственные карты AMD производить не будет, этим займутся её партнёры.





Ещё компания предложит Radeon RX 6400 для OEM-производителей. Это карта на урезанном чипе Navi 24 с 768 потоковыми процессорами и 4 ГБ GDDR6. У неё производительность достигает 16 Гбит/с, шина памяти 64-битная. В результате пропускная способность может составить 128 ГБ/с.