Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Блогер За пост начислено вознаграждение
Доступны изображения часов Honor Watch GS 3 с 8-канальным ИИ-движком для измерения сердечного ритма
Продажи этих часов постепенно начинаются
анонсы и реклама
Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки
Слив Asus Gaming RTX 3060 - дешевле нет нигде
-14000р на RTX 3070 Gigabyte Aorus - лучше цены нет
RTX 3060 Ti MSI Gaming подешевела на порядок
-18 000р на MSI RTX 3070
Рухнула на порядок цена 3060 Ti ASUS

Смарт-часы Honor Watch GS 3 были анонсированы 12 августа минувшего года. Соответственно, недостатка в их пресс-изображениях нет, а также существует полный перечень функциональных возможностей. Теперь появились реальные фотографии часов, рассказывает Gizmochina.

реклама

Предположительно, публичное тестирование этих часов стартовало 24 декабря и постепенно они начинают появляться в китайских магазинах. Фотографии показывают модель чёрного цвета, как и в материалах для прессы. Ремешок выглядит как резиновый, а корпус как металлический. Инсайдер говорит об отсутствии беспроводной подзарядки и невысокой цене.

Ещё про Honor Watch GS 3 известно о наличии 8-канального движка ИИ для измерения сердечного ритма. Он предлагает повышенную точность динамического мониторинга сердечного ритма и уменьшает вероятность нестабильности сигнала сердечного ритма.

Honor Watch GS 3 обладают круглым циферблатом и двумя кнопками на корпусе. Будет предложено три разновидности: Voyager с серебряным корпусом и синими кожаными ремешками, Streamer Classic с золотым корпусом и коричневыми кожаными ремешками и Racing Edition серого цвета с чёрными каучуковыми ремешками.

анонсы и реклама
-14000р на RTX 3070 Gigabyte Aorus
Упала на порядок цена RTX 3060 Ti MSI Gaming
Рухнула цена RTX 3060 Gigabyte
-19 000р на RTX 3080 Gigabyte Gaming
Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта
Рухнула цена ASUS 3060 после обвала крипты
Крутые RTX 3080 подходят к 150 тр
- 5000р на RTX 3060 Gigabyte
DDR 5 - 64Gb за 64 тр
RTX 3070 со скидкой 15 000р


#смарт-часы
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Продажи HUAWEI WATCH FIT mini стартуют в этом месяце
IDC опубликовала статистику по рынку носимых устройств за третий квартал
Анонсированы смарт-часы Vivo Watch 2 с поддержкой eSIM и неделей работы
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Виталик Бутерин признал ошибки реализации Ethereum 2.0 и назвал ключевую задачу на 2022 год
33
Майнер рассказал, может ли добыча Эфира вернуть вложения в ноутбук, стоимостью 200 000 рублей
15
Xiaomi назвала 19 смартфонов, которые первыми получат глобальную MIUI 13 на Android 12
+
Xiaomi представила список глобальных версий смартфонов, которые первыми обновятся до MIUI 13
9
Вышла сборка Descendant 12 на базе Android 12 для POCO F3, POCO X3 и других смартфонов
7
Стоит ли покупать Radeon RX 580 после майнинга в 2022 г – лучший GPU для геймеров в тесте Benchmark
65
Стали известны характеристики смартфона Xiaomi MIX 5: Snapdragon 8 Gen 1 и камера на 100 Мп
1
T-Bao представил миниатюрные ПК на базе Ryzen 9 5900HX с поддержкой трех мониторов 4K
6
Майнер увеличил хешрейт GeForce RTX 3080 Ti до 110 MH/s при помощи прошивки от видеокарты RTX 3090
22
Asus признала брак материнской платы ROG Maximus Z690 Hero и запустила программу отзыва
44
Первые 5 минут продаж смарфонов Xiaomi 12 принесли компании почти 300 миллионов долларов
+
В 2022 году видеокарты не подешевеют, а возврат к рекомендованным ценам затянется на годы – 3DCenter
64
Авторитетный инсайдер: Modern Warfare II (2022) станет самой мрачной частью Call of Duty
8
Видеокарта EVGA GeForce RTX 3090 Ti Kingpin получит два 12-контактных разъема питания
15
Инженер ASUS представил адаптер памяти Wild DDR4 для материнских плат DDR5
13
Новые разъемы питания EVGA RTX 3090 Ti обеспечат подачу 1275 Вт
74
«Самый быстрый в мире ПК от SEGA» может разгоняться до 100 км/ч
7
Ровно 13 лет назад Сатоши Накамото добыл первые 50 монет Биткоина – факты, история и Крейг Райт
18
AMD на CES 2022 представит Ryzen 9 6980HX, Ryzen 9 6900HX, Ryzen 7 6800H и Radeon RX 6850M XT
20
Энтузиаст создал ПК в ретро-дизайне, основанный на Raspberry Pi
7

Популярные статьи

Поучительный рассказ о том, как я спалил мышь, флешку и USB порт из-за одной простой ошибки
122
Несколько крутых, но забытых стратегий, в которые стоит поиграть в 2022 году
38
Битва видеокарт: GeForce GTX 1650 Super VS GeForce GTX 1060 VS GeForce GTX 980 - январь 2022
36
10 небольших и бесплатных портабельных утилит, которые пригодятся каждому. Часть 4
7
Топ лучших процессоров для игрового компьютера, стоимостью до 15 тысяч рублей: январь 2022
18
Собираем бюджетный игровой ПК для поклонницы Diablo lll и Diablo ll Resurrected
64
Простой ремонт китайского блока питания LD-12022
17
Тест и обзор процессорного кулера ID-Cooling SE-226-XT Black
40
Лицензионная Windows 11 CD-KEY стоит всего 15 долларов на праздничной новогодней распродаже
Обзор платы MSI MAG Z590 TORPEDO. Часть 2
4

Сейчас обсуждают

Wer3w0lf
22:49
Я тут скрипя сердцем взял 6600xt, думая, какой я лошара, что беру такое говнище в конце 21 года... Всё же, относительно, невысокая цена подкупила и хотел карту с гарантией - это вообще моя первая нова...
AMD Radeon RX 6500 XT может получить GPU с частотой до 2815 МГц и GDDR6 память 18 Гбит/с
Леди Яга
22:47
Тренируйся
Почему я так и не купил видеокарту в 2021 году
moovs
22:46
У вас что то на эльфийском, не разобрать.
Видеокарта Intel Arc A380 оказалась в 2 раза медленнее Radeon RX 6600 в тестах SiSoftware
OldBrave
22:46
новость не может не радовать...
11 января состоится халфинг Ravencoin, что может привести к исходу майнеров
Slow Mo
22:46
Если не ошибаюсь производительность поделки Интуля уровня 1050
Видеокарта Intel Arc A380 оказалась в 2 раза медленнее Radeon RX 6600 в тестах SiSoftware
Твоя мамка
22:44
Ноут надо выбирать так. Идёшь на юиуб и смотришь как ремонтиник его разбирает и параллельно xyecосит производителя за убогий охлад с одной теплотрубкой на все. Зато черненький
GeForce RTX 4090 vs GeForce RTX 3090 – увеличение производительности на 82% в тестах iVadim
Maximus Autismus
22:43
Покупать камень амуды, чтобы сразу делать андервольтинг, а ставил бы рыксу то и ей тоже. В очередной раз убедился какие ретарды нефанаты.
Собираем бюджетный игровой ПК для поклонницы Diablo lll и Diablo ll Resurrected
Иван Иванов
22:42
Да выше в стратегии записали Косморейнджеров и Проклятые земли, чего уж.
Несколько крутых, но забытых стратегий, в которые стоит поиграть в 2022 году
Андрей Чекин
22:42
Или 1135G7
Топ лучших процессоров для игрового компьютера, стоимостью до 15 тысяч рублей: январь 2022
Твоя мамка
22:42
Дoлбoeб зелот, во первых у 3090 не 10752 cuda ядер, а 10496. Во вторых, я eбaл твою мать. В третьих, вспомним У 2080ти 4352 cuda ядер. У 3090 10496. Это значит что у 3090 в 2.41 раза больше cuda ядер ...
GeForce RTX 4090 vs GeForce RTX 3090 – увеличение производительности на 82% в тестах iVadim
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем