Смарт-часы Honor Watch GS 3 были анонсированы 12 августа минувшего года. Соответственно, недостатка в их пресс-изображениях нет, а также существует полный перечень функциональных возможностей. Теперь появились реальные фотографии часов, рассказывает Gizmochina.
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Предположительно, публичное тестирование этих часов стартовало 24 декабря и постепенно они начинают появляться в китайских магазинах. Фотографии показывают модель чёрного цвета, как и в материалах для прессы. Ремешок выглядит как резиновый, а корпус как металлический. Инсайдер говорит об отсутствии беспроводной подзарядки и невысокой цене.
Ещё про Honor Watch GS 3 известно о наличии 8-канального движка ИИ для измерения сердечного ритма. Он предлагает повышенную точность динамического мониторинга сердечного ритма и уменьшает вероятность нестабильности сигнала сердечного ритма.
Honor Watch GS 3 обладают круглым циферблатом и двумя кнопками на корпусе. Будет предложено три разновидности: Voyager с серебряным корпусом и синими кожаными ремешками, Streamer Classic с золотым корпусом и коричневыми кожаными ремешками и Racing Edition серого цвета с чёрными каучуковыми ремешками.