Свидетельств этого из разных источников появляется всё больше

В 2015 году в смартфонах на Android применялся не слишком удачный и потому горячий флагманский процессор Qualcomm Snapdragon 810. Из-за этого все аппараты Galaxy S6 выпускали на собственном процессоре Samsung Exynos 7420, хотя часть обычно использует Snapdragon.

реклама

Qualcomm затем модифицировала этот чип и он утратил свой горячий нрав. Производители смартфонов тоже постарались обеспечить достойное охлаждение, чтобы производительность не снижалась. Прошло 7 лет и проблема возвращается, причём в трёхкратном размере. Есть сведения, согласно которыми процессоры нынешнего года Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, MediaTek Dimensity 9000 и Samsung Exynos 2200 также слишком горячие. Чипы MediaTek выпускает компания TSMC, а Snapdragon 8 Gen 1 и Exynos 2200 производит Samsung, так что это не проблема отдельного производителя.

MediaTek использует техпроцесс 4 нм компании TSMC. На таком же техпроцессе производятся и два остальных чипа. Инсайдер Ice Universe в декабре писал о высокой температуре Snapdragon 8 Gen1 на смартфонах Motorola. Речь скорее всего идёт о Motorola Edge X30, одном из первых на этом процессоре.

Инсайдер Golden Reviewer протестировал возможности нового ядра Cortex-A510, рассказывает Phonearena. Производительность у него на 15% выше по сравнению с Cortex-A55 из Snapdragon 888, но эффективность на 33% ниже, а энергопотребление на 70% выше.

Ядро X2 Snapdragon 8 Gen 1 на 15% производительнее по сравнению с X1, но тоже менее эффективное. A-710 обладает производительностью на уровне ядра Cortex-A78, на смену которому выпущено. Зато у графического процессора и производительность выросла на 50%, эффективность на 44%. Графика почти нее уступает Apple A15 Bionic.

Благодаря техпроцессу TSMC чип MediaTek Dimensity 9000 называется более эффективным по сравнению с последним Snapdragon. Exynos производится на том же техпроцессе, что и Snapdragon, что не сулит хороших результатов.

анонсы и реклама -14000р на RTX 3070 Gigabyte Aorus Упала на порядок цена RTX 3060 Ti MSI Gaming Рухнула цена RTX 3060 Gigabyte -19 000р на RTX 3080 Gigabyte Gaming Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта Рухнула цена ASUS 3060 после обвала крипты Крутые RTX 3080 подходят к 150 тр - 5000р на RTX 3060 Gigabyte DDR 5 - 64Gb за 64 тр RTX 3070 со скидкой 15 000р



