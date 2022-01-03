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Флагманские процессоры для Android-смартфонов нынешнего года будут горячими
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В 2015 году в смартфонах на Android применялся не слишком удачный и потому горячий флагманский процессор Qualcomm Snapdragon 810. Из-за этого все аппараты Galaxy S6 выпускали на собственном процессоре Samsung Exynos 7420, хотя часть обычно использует Snapdragon.

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Qualcomm затем модифицировала этот чип и он утратил свой горячий нрав. Производители смартфонов тоже постарались обеспечить достойное охлаждение, чтобы производительность не снижалась. Прошло 7 лет и проблема возвращается, причём в трёхкратном размере. Есть сведения, согласно которыми процессоры нынешнего года Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, MediaTek Dimensity 9000 и Samsung Exynos 2200 также слишком горячие. Чипы MediaTek выпускает компания TSMC, а Snapdragon 8 Gen 1 и Exynos 2200 производит Samsung, так что это не проблема отдельного производителя.

MediaTek использует техпроцесс 4 нм компании TSMC. На таком же техпроцессе производятся и два остальных чипа. Инсайдер Ice Universe в декабре писал о высокой температуре Snapdragon 8 Gen1 на смартфонах Motorola. Речь скорее всего идёт о Motorola Edge X30, одном из первых на этом процессоре.

Инсайдер Golden Reviewer протестировал возможности нового ядра Cortex-A510, рассказывает Phonearena. Производительность у него на 15% выше по сравнению с Cortex-A55 из Snapdragon 888, но эффективность на 33% ниже, а энергопотребление на 70% выше.

Ядро X2 Snapdragon 8 Gen 1 на 15% производительнее по сравнению с X1, но тоже менее эффективное. A-710 обладает производительностью на уровне ядра Cortex-A78, на смену которому выпущено. Зато у графического процессора и производительность выросла на 50%, эффективность на 44%. Графика почти нее уступает Apple A15 Bionic.

Благодаря техпроцессу TSMC чип MediaTek Dimensity 9000 называется более эффективным по сравнению с последним Snapdragon. Exynos производится на том же техпроцессе, что и Snapdragon, что не сулит хороших результатов.

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#смартфоны #процессоры
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