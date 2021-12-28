На смартфонах Samsung предустановлен магазин приложений Galaxy Store, который может стать альтернативой Google Play Store. Как сообщает Phonearena, недавно там были обнаружены вредоносные приложения.
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Речь идёт о нескольких клонах сейчас нефункционирующей стриминговой программы Showbox. Сами по себе они могут не быть опасными, но у них есть возможность скачивать дополнительные вредоносные программы.
Представитель сайта Android Police нашёл по меньшей мере пять опасных клонов Showbox. Предупреждение об опасности выдал механизм защиты Google Play Protect, что привело к проведению дополнительных исследований.
Анализ в сервисе VirusTotal выдал неприятный результат, как видно на изображении. Некоторые рассматриваемые программы также запрашивают слишком много ненужных разрешений, включая доступ к журналу телефонных звонков.
Showbox считается пиратским приложением и можно не сомневаться, что его клоны авторские права тоже не уважают. В магазине Google ни одной из этих программ нет.
В магазине Samsung не показывается, сколько раз то или иное приложение было установлено. В результате оценить масштаб их распространения не представляется возможным. Количество отзывов от пользователей исчисляется сотнями.