Очередной бюджетный аппарат Samsung всё ближе к прилавкам

Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

В ближайшее время ожидается анонс смартфона Samsung Galaxy M33 5G и в преддверии этого события известно о нём становится всё больше. Прежде были сведения относительно его батареи, а теперь устройство протестировали в Geekbench.

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Благодаря этому можно ознакомиться с характеристиками устройства с номером SM-M336BU. В одноядерных тестах аппарат набрал 726 балла, в многоядерных 1830 баллов. Работает смартфон на процессоре Exynos 1200 с восемью вычислительными ядрами и поддержкой стандарта связи 5G. У шести ядер частота составляет 2 ГГц, у ещё двух 2,4 ГГц.

Объём оперативной памяти равен 6 ГБ, установлена система Android 12 с оболочкой Samsung One UI. Недавно аппарат прошёл процедуру сертификации в Южной Корее, благодаря чему стало известно о батарее 5830 мАч.

Неофициально ожидается экран 6,5 дюйма с вырезом под камеру и разрешением Full HD+. Основной должна стать камера 64 Мп, рядом будут 8 Мп, 5 Мп и 2 Мп, а спереди 13 Мп. Этот смартфон относится к средней ценовой категории, напоминает Gizmochina.

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