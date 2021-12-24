В этом месяце в сети появлялись изображения будущего смартфона OnePlus Nord 2 CE 5G. Его рассчитывали увидеть на проводящейся в начале января выставке потребительской электроники CES 2022, но теперь инсайдер Йогеш Брар говорит о переносе даты релиза на февраль, сообщает Phonearena.
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Аппарат может поступить в продажу в Европе по цене в районе 299 евро. Известны некоторые его спецификации, улучшенные по сравнению со смартфоном первого поколения.
В частности, будет применяться процессор Dimensity 900 5G вместо прежнего Snapdragon 750G. Диагональ экрана OLED составит 6,4 дюйма, частота обновления будет 90 Гц.
Объём оперативной памяти равен 6 ГБ, варианты хранилища 128 и 256 ГБ. Ёмкость батареи ожидается 5000 мАч при мощности подзарядки 65 Вт.
Основная задняя камера 64 Мп получит сенсор OmniVision. Также будет сверхширокоугольная камера 8 Мп и камера макро 2 Мп. В вырезе по центру экрана находится камера 16 Мп.