TikTok стал самым посещаемым сайтом по итогам года

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Сервис TikTok сумел стать лидером рейтинга наиболее популярных сайтов мира, сместив предыдущего лидера Google. Об этом говорит статистика фирмы Cloudfare, где есть и другие интересные сведения.

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В прошлом году в аналогичном рейтинге TikTok был на 7-м месте, но пандемия и популярность (в первую очередь у молодёжи) позволили совершить значительный скачок вверх. На третьем месте располагается Facebook, дальше идут Apple, Amazon, Netflix, YouTube, Twitter, WhatsApp.

В сентябре приложение достигло отметки в миллиард активных пользователей ежемесячно. На мобильных устройствах на Android и iOS TikTok обошёл Facebook в гонке самых скачиваемых приложений.

В течении нескольких дней февраля, марта и мая TikTok также лидировал по посещаемости. После 10 августа это лидерство стало почти непрерывным. Нужно иметь в виду, что статистика взята на основе общедоступного DNS-резолвера Cloudfare 1.1.1.1 и может не отображать количество уникальных посетителей на сайтах. Рассматривается лишь часть трафика сайтов, сообщает WCCFTech.

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