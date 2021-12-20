Это может быть первым подтверждением её существования

Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

Videocardz со ссылкой на ITHome сообщает о первом появлении в интернете изображения коробки от видеокарты RTX 3090 Ti. Производителем является компания Asus и это может быть модель серии TUF Gaming. Спецификации пока остаются неизвестными, придётся довольствоваться лишь предположениями.

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Новый флагман Nvidia станет первым в серии RTX 30 с TDP 450 Вт, что почти на 100 Вт превосходит значение нынешней самой мощной карты. Это может привести к изменению охлаждения по сравнению с 350W RTX 3090 TUF. Радиатор может стать толще, а три вентилятора получат больше лопастей.

Рядом с PCIe Gen 4.0 находится цифра 4, что может означать объём памяти в 24 ГБ. Прежде говорилось о поддержке PCIe Gen 5.0, но скорее всего её здесь не будет.

Карта основана на графическом процессоре GA102-350 с 10752 ядрами CUDA. Она станет первой у Nvidia с памятью Micron 21 Гбит/с. Объём памяти и разрядность шины не изменятся по сравнению с RTX 3090, но будут применяться модули GDDR6X объёмом 2 ГБ каждый вместо 1 ГБ. Максимальная пропускная способность памяти превысит 1 ТБ/с.

Карта может быть анонсирована 4 января и поступить в продажу 27 января.

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