Процессоры Intel Alder Lake-P будут обладать 14 вычислительными ядрами и 20 потоками максимум. В отличие от чипов для настольных ПК с TDP 65 Вт, которые появятся на выставке в Лас-Вегасе в начале года, процессоры Alder Lake-P обладают гибридной архитектурой. Это означает сочетание производительных и экономичных ядер.
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Мобильные процессоры 12-го поколения разделены на 6 сегментов. Пока ничего неизвестно об очень экономичной серии M и процессорах для энтузиастов S. Зато на выставке должна быть представлена серия H для геймеров и P мощностью 20-25 Вт для лёгких ноутбуков. Конфигурации процессоров стали известны благодаря утечкам из Geekbench, но не были известны тактовые частоты некоторых моделей. Устаревшее программное обеспечение бенчмарка не всегда правильно распознавало гибридную архитектуру.
В состав серии Core i5 войдёт 8-ядерный процессор с 12 потоками 12450H и 12-ядерный с 16 потоками i5-12500H, сообщает Videocardz. Геймеры могут обратить внимание на Core i7-12650H, где вычислительных ядер больше по сравнению с 12500H, а всего ядер меньше.
Будут выпущены флагманские игровые чипы вроде i7-12700H, i7-12800H, i9-12900HK. Большинство игровых ноутбуков могут использовать 12700H с 14 ядрами и 20 потоками. Частота в 4,6 ГГц на 400 МГц уступает флагману.
Есть сведения о линейке Alder Lake-P (U28). Сюда войдут процессоры i5-1240P (12 ядер и 16 потоков), i7-1260P и i7-1280P с 14 ядрами и 20 потоками. Встроенная графика Xe-LP будет содержать до 96 исполнительных блоков.
Из-за неправильной реализации многопоточности говорить о результатах тестов рано. Скорее всего будут и не указанные в этой новости процессоры, но описанные модели могут стать наиболее востребованными в ноутбуках.