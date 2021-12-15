Установка обновления и перезапуск браузера устранят риск

Google начала распространение на компьютерах версии своего браузера Chrome под номером 96.0.4664.110. В нём закрывается уязвимость, которая в настоящее время активно используется хакерами, утверждает PCWorld.

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В блоге Google пишет, что обновление было выпущено специально с целью закрыть несколько уязвимостей. Из них CVE-2021-4102 уже точно используется злоумышленниками.

Множество других браузеров, такие как Microsoft Edge и Vivaldi, основаны на Chromium и в них тоже есть эта уязвимость. Обновления для них ожидаются в ближайшем будущем.

Обновление браузера Chrome может выполняться автоматически. Чтобы проверить использование последней версии, нужно раскрыть меню в правом верхнем углу и перейти по адресу Справка > О браузере Google Chrome. Если обновление ещё не установлено, здесь будет кнопка «Перезапустить» для применения изменений.

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