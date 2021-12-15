Работает это только с новыми загруженными видеороликами

Социальная сеть Twitter продолжает расширять свою доступность. Во вторник было объявлено, что появится поддержка автоматически создаваемых субтитров на видеороликах. Это доступно как в приложениях на мобильных устройствах, так и в веб-версии сервиса. Субтитры появляются на мобильных устройствах автоматически, когда видео запускается без звука. Можно сделать так, чтобы субтитры отображались и при включении звука. Для этого нужно открыть настройки специальных возможностей в операционной системе.

реклама

Субтитры будут появляться только в тех видеороликах, которые были загружены в сервис после внедрения их поддержки. Engadget пишет, что пока невозможно написать отзыв о неправильных субтитрах. Представители Twitter утверждают, что всегда стараются найти способы улучшить специальные возможности. Быть может, в будущем можно будет сообщать о неточностях переводы.

В прошлом году Twitter критиковали за внедрение звуковых твитов без поддержки специальных возможностей. После этого инцидента компания создала две группы разработчиков опций специальных возможностей.

анонсы и реклама Цена RTX 3060 Ti ощутимо пошла вниз Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта ASUS 3060 дешевеет после обвала крипты Дешевая 3070 Ti по цене не Ti из-за падения крипты Более 20 видов RTX 3080 в Ситилинке - дефицит окончен Дешевая RTX 3070 Gigabyte по цене 3060 Ti Все RTX 3090 стоят намного более 300000р RTX 3060 дешевеют на фоне снижения крипты В полтора раза подешевел 4Tb Barracuda в Регарде MSI Gaming RTX 3070 дешевле чем везде



