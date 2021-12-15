Социальная сеть Twitter продолжает расширять свою доступность. Во вторник было объявлено, что появится поддержка автоматически создаваемых субтитров на видеороликах. Это доступно как в приложениях на мобильных устройствах, так и в веб-версии сервиса. Субтитры появляются на мобильных устройствах автоматически, когда видео запускается без звука. Можно сделать так, чтобы субтитры отображались и при включении звука. Для этого нужно открыть настройки специальных возможностей в операционной системе.
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Субтитры будут появляться только в тех видеороликах, которые были загружены в сервис после внедрения их поддержки. Engadget пишет, что пока невозможно написать отзыв о неправильных субтитрах. Представители Twitter утверждают, что всегда стараются найти способы улучшить специальные возможности. Быть может, в будущем можно будет сообщать о неточностях переводы.
В прошлом году Twitter критиковали за внедрение звуковых твитов без поддержки специальных возможностей. После этого инцидента компания создала две группы разработчиков опций специальных возможностей.