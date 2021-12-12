Как и почти все страны мира, Бразилия использует цифровые базы данных для хранения информации относительно вакцинации от разных болезней и по другим медицинским вопросам. В недавней кибератаке многочисленные системы управления данными понесли значительный ущерб.
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Neowin и Reuters сообщают, что назвавшие себя группой Lapsus$ хакеры опубликовали сообщение на сайте министерства здравоохранения страны. Там говорится, что все полученные в рамках атаки данные были скопированы и удалены. Если правительство хочет получить данные обратно, ему предлагается связаться со злоумышленниками. Таким образом, речь наверняка идёт о желании получить выкуп. В посте указаны контакте в Telegram и электронная почта.
Атака произошла в пятницу и ещё в субботу пострадавшие системы оставались недоступными. Неизвестно, получится ли вернуть утраченные данные самостоятельно или нет. Потеряны данные и в приложении ContactSUS, которое обеспечивает сертификаты вакцинации.
В результате атаки было отложено введение пятидневного карантина после прохождения теста на COVID-19 для пребывающих в страну. Эту процедуру отложили на неделю.