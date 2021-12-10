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Система iOS расскажет об истории ремонта iPhone
Информация о заменённых компонентах будет располагаться в системных настройках
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Компания Apple постепенно ослабляет хватку в противостоянии с движением за право на ремонт устройств, пишет Techspot. Следующее обновление iOS 15 принесёт с собой опцию с информацией о ремонте. Она будет показывать, что устройство ремонтировалось и использовались при этом официальные компоненты Apple или нет. Правда, такая возможность будет только на современных моделях iPhone.

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Apple обновила свою страницу поддержки и рассказала о возможности проверять историю обслуживания iPhone после выпуска версия 15.2. В истории показывается, что определённые компоненты устройства менялись, использовались ли сторонние комплектующие и когда производился ремонт.

История компонентов и обслуживания находится в разделе Настройки > Общие > Об устройстве. Если применялись компоненты сторонних производителей, они будут располагаться в разделе «Неизвестные компоненты». Если у аппарата есть подключение к интернету, нажатие на компонент покажет дополнительную информацию, включая дату обслуживания.

Если смартфон был куплен новым в магазине, польза от новой опции. Намного интереснее посмотреть на историю ремонта при покупке устройства с рук или в восстановленном состоянии.

Однако, возможности просмотра ограничены. Во-первых, смотреть можно только на батарею, экран и камеру. Эти компоненты меняют чаще всего. Быть может, в будущих программных обновлениях Apple позволит отслеживать и другие компоненты. Ещё лучше, если программа будет расширена на большее количество моделей.

В настоящее время смотреть всю историю ремонта можно только для iPhone 12 и более современных устройств. В моделях iPhone 11 можно узнавать о ремонте только экрана и батареи. iPhone SE второго поколения и все разновидности iPhone X фиксируют только замену батареи. На аппаратах старше iPhone X такой функциональности нет вовсе.

Если показывается неизвестный компонент, это может означать неправильную установку, компонент стороннего производителя, неправильное функционирование или подержанный компонент. Если аппарат никогда не был в ремонте, раздел «История компонентов и ремонта» не отображается в настройках.

В 2017 году Apple ослабила свои запреты на использование сторонних компонентов. Прошлым летом компания завершила распространение программ ремонта iPhone и Mac у сторонних сервисов. В ноябре в свете недовольства со стороны пользователей Apple отказалась от отключения лицевого распознавания на аппаратах со сторонними экранами. После этого компания разрешила пользователям чинить аппараты самостоятельно.

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#apple #iphone
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