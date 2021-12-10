Компании AMD и Nvidia отсутствовали на мероприятии The Game Awards, поэтому Intel воспользовалась возможностью напомнить геймерам, что скоро на рынке видеокарт появится третий игрок. Уже первом квартале следующего года Intel начнёт поставку видеокарт на графических процессорах Arc Alchemist. Этому посвящено представленное видео, сообщает Videocardz.
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Это уже не первый раз, когда Intel демонстрирует игровой процесс на своих картах. Они будут предназначаться как для настольных персональных компьютеров, так и для ноутбуков. В первом квартале будут представлены модели для ноутбуков, но неизвестно, будут ли тогда же выпущены карты для ПК.
До сих пор не было никаких сведений относительно результатов новых карт в бенчмарках. В видео не показано конкретных продуктов, вроде ноутбуков. Однако, есть новое изображение видеокарты для ПК с одним 8-контактным разъёмом питания. В рассматриваемой системе все компоненты также произведены Intel.