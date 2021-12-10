Росту цен из-за майнинга это никак не помешало

Несмотря на продолжающийся дефицит чипов в разных отраслях, поставки видеокарт в нынешнем году выросли почти на 26%. Цены растут и многие карты трудно найти в магазинах, но росту производства это не помешало.

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Digitaltrends пишет об отчёте аналитической компании Jon Peddie Research (JPR). Nvidia и AMD в этом году выпустили почти по 12,7 млн карт, что более чем на 1 млн превосходит результаты прошлого года. Это относится только к дискретным картам для компьютеров, серверов, рабочих станций, криптовалютных ферм. Встроенная в процессор графика не учитывается.

Увеличение объёма поставок можно разбить по кварталам. По сравнению с предыдущим кварталом объём поставок вырос почти на 11%. Это хуже прошлогоднего результата, когда рост составлял 17%.

У AMD рост больше по сравнению с Nvidia за квартал, но последняя лидирует по итогам года. AMD увеличила объём поставок по сравнению с прошлым кварталом на 17,7% и на 20,8% по сравнению с прошлым годом. У Nvidia рост за квартал составил 9,3%, за год 27,1%.

С учётом нынешних цен на видеокарты можно только догадываться, насколько выросли прибыль ведущих производителей. Несмотря на рост производства, спрос растёт ещё больше. Популярные модели вроде RTX 3080 продаются по цене на 300% больше рекомендуемой розничной. Если иногда торговые сети выставляют карты по рекомендованной цене, они распродаются за минуты.

Похоже, что при нынешних курсах криптовалют даже устранение дефицита чипов и появление третьего игрока на рынке не приведёт к снижению стоимости карт.

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