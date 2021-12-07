Ядер 10, но они крупнее чем 12

Гибридная архитектура процессоров Intel сочетает крупные производительные ядра Golden Cove с небольшими ядрами Gracemont. Это должно поднять энергоэффективность ноутбуков следующего поколения. Подобная технология уже применяется в мобильных устройствах и очень тонких компьютерах. Однако, прежде она не добиралась до ноутбуков на процессорах x86 мощностью 45 Вт. Отныне выбор между процессорами на архитектуре Alder Lake-P с 10 и 12 ядрами уже не кажется очевидным.

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Процессор Core i7-12650H обнаружили в бенчмарке Geekbench, сообщает Videocardz. Там была протестирована встроенная графика в тестах OpenCL. Что интереснее, так это ставшие известными спецификации процессора.

Этот процессор оказался 10-ядерным, тогда как i5-12500H 12-ядерный. Однако, i7-12650H может похвастать большим количеством производительных ядер и меньшим экономичных. Это значит, что его вычислительная мощь выше при тяжёлых нагрузках, почему он и вошёл в состав линейки Core i7.

Встроенная графика Xe-LP у него обладает 64 исполнительными блоками и проявляет себя на уровне видеокарт GeForce GTX 760 и Radeon RX 550. Этого должно хватить для многих современных игр, если довольствоваться скромными графическими настройками.

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