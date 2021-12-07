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Firefox 95 получает усиленную защиту против вредоносного кода
Разработчики используют новую технологию песочницы под названием RLBox
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Компания Mozilla представила новый механизм безопасности для браузера Firefox. Она должна сделать браузер более защищённым, пишет Engadget. Технология RLBox появилась в версии Firefox 95. Это инструмент типа «песочница», созданный совместно с Калифорнийским университетом в Сан-Диего и Техасским университетом.

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Песочницы применяются во всех браузерах для защиты от вредоносного кода. Правда, многие продвинутые эксплоиты умеют сочетать сразу несколько уязвимостей, чтобы обходить защиту. RLBox позволяет компилировать процесс в WebAssembly и преобразовывать в нативный код. Этот подход обещает два преимущества. Код не будет переноситься между разными частями программы и будет ограничен доступ к определённым участкам памяти.

RLBox в Firefox 95 изолирует пять компонентов браузера, включая движок визуализации шрифтов Graphite и мультимедийный модуль Ogg. Если система сработает, даже уязвимости нулевого дня в любом из пяти компонентов не будут представлять угрозы.

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RLBox не получится применять для защиты любого компонента Firefox. Технология не годится для модулей с зависимостью от общей с остальной программой памятью. В Mozilla хотят, чтобы и другие разработчики применяли эту технологию в своих продуктах для усиления безопасности. Пока же она распространяется в версиях Firefox для ПК и мобильных устройств.

#firefox #mozilla
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