Компания надеется расширить портфолио своих продуктов

3060 Gigabyte Gaming намного дешевле чем везде

3060 Gigabyte Gaming намного дешевле чем везде

MSI Gaming RTX 3070 дешевле чем везде

MSI Gaming RTX 3070 дешевле чем везде

Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

Команда создателей аппаратных продуктов компании Google в последние годы расширяет свою сферу деятельности. Уже были выпущены наушники, устройства умного дома, смартфоны, ноутбуки. На этом они останавливаться не собираются. Появилась информация, согласно которой Google разрабатывает смарт-часы и они должны быть представлены в следующем году.

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В настоящее время основная работа ведётся над программным обеспечением умных часов. Совершенствуется операционная система Wear OS, на основе которой предлагают свои часы сторонние производители. В частности, на этой платформе стала выпускать часы Samsung.

Устройство Google сейчас известно под кодовым названием Rohan. В продажу часы могут поступить с именем вроде Pixel Watch или Pixel Wear, хотя пока это только догадки.

Если говорить о внешнем виде, Business Insider и Techspot ждут круглого экрана, возможно без рамок. Большинство смарт-часов круглые, за исключением наиболее популярных Apple Watch.

В обнаруженном документе сказано, что Google хочет сделать часы подходящими для 90% пользователей. Это означает разные размеры часов под разные запястья.

Как обычно, среди функциональных возможностей фигурируют отслеживание медицинских показателей и физической активности. Сотрудники Google уже ведут тестирование часов, чтобы найти слабые места для их улучшения. Пока к числу этих недостатков относятся невысокая скорость подзарядки и автономность.

Последний показатель для часов крайне важен, поэтому в нынешнем состоянии они в продажу поступить не должны. У разработчиков есть время до конца следующего года, чтобы исправить имеющиеся недостатки.

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