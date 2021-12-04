Команда создателей аппаратных продуктов компании Google в последние годы расширяет свою сферу деятельности. Уже были выпущены наушники, устройства умного дома, смартфоны, ноутбуки. На этом они останавливаться не собираются. Появилась информация, согласно которой Google разрабатывает смарт-часы и они должны быть представлены в следующем году.
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В настоящее время основная работа ведётся над программным обеспечением умных часов. Совершенствуется операционная система Wear OS, на основе которой предлагают свои часы сторонние производители. В частности, на этой платформе стала выпускать часы Samsung.
Устройство Google сейчас известно под кодовым названием Rohan. В продажу часы могут поступить с именем вроде Pixel Watch или Pixel Wear, хотя пока это только догадки.
Если говорить о внешнем виде, Business Insider и Techspot ждут круглого экрана, возможно без рамок. Большинство смарт-часов круглые, за исключением наиболее популярных Apple Watch.
В обнаруженном документе сказано, что Google хочет сделать часы подходящими для 90% пользователей. Это означает разные размеры часов под разные запястья.
Как обычно, среди функциональных возможностей фигурируют отслеживание медицинских показателей и физической активности. Сотрудники Google уже ведут тестирование часов, чтобы найти слабые места для их улучшения. Пока к числу этих недостатков относятся невысокая скорость подзарядки и автономность.
Последний показатель для часов крайне важен, поэтому в нынешнем состоянии они в продажу поступить не должны. У разработчиков есть время до конца следующего года, чтобы исправить имеющиеся недостатки.