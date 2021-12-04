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Microsoft упростила смену браузера по умолчанию в Windows 11
Пока такая возможность доступна только в предварительной сборке, но скоро может появиться в финальном варианте
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В операционной системе Windows 11 Microsoft приложила усилия, чтобы пользователи не смогли перейти на браузеры сторонних производителей. Естественно, многим это не понравилось и критики было немало. В предварительной сборке под номером 22509 смена браузера по умолчанию была упрощена. Для этого нужно будет зайти в приложение «Параметры».

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Независимый разработчик приложений Рафаэль Ривера нашёл в указанной сборке кнопку для задания браузера по умолчанию. Она находится в разделе Настройки > Приложения > Приложения по умолчанию > [выбранный браузер].

До сих пор пользователи могли задавать браузер по умолчанию только при первом доступе к браузеру из другого приложения. Например, если дважды кликнуть на файл HTML или перейти по ссылке в документе Word. Появляется диалоговое окно с выбором браузера по умолчанию из установленных в системе. Здесь можно поставить галочку, чтобы использовать выбранное приложение для открытия файлов с определённым расширением. Если не поставить эту галочку в первый раз, диалоговое окно снова не появится. В таком случае нужно открывать приложение «Параметры» и менять настройки для каждого расширения файлов вручную.

Теперь участники программы тестирования смогут обойтись без лишних действий, сообщает Techspot. Сборка под номером 22509 на этой неделе появилась в канале для разработчиков.

В Windows 11 Microsoft всеми силами продвигает свой браузер Edge. Она не только усложнила смену браузера по умолчанию, но и назвала наиболее популярный браузер Chrome продуктом в стиле 2008 года.

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#windows 11 #microso
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