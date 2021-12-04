Модель смартфона Redmagic 7 может стать очередным игровым аппаратом этого китайского бренда. Не исключено, что в нём будет поддерживаться быстрая подзарядка мощностью 165 Вт. Данные этого смартфона появились на сайте сертификации 3C, о чём сообщает Phonearena.
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Если сведения окажутся достоверными, аппарат будет лидером по мощности подзарядки среди всех выпущенных к настоящему времени смартфонов. Сейчас таким лидером является Vivo iQOO 7 с подзарядкой мощностью 120 Вт. От 0 до 100% его аккумулятор заряжается примерно за 18 минут.
От ёмкости батареи зависит, сможет ли Redmagic 7 заряжаться полностью ещё быстрее. Этот параметр пока остаётся неизвестным. В любом случае, с такой мощностью подзарядка должна происходить быстро.
Прошлая модель этого производителя под названием Redmagic 6S Pro обладает батареей ёмкостью 4500 мАч. Очевидно, что ждать уменьшения ёмкости в новом смартфоне не приходится.
Пока неизвестно, будет ли устройство для подзарядки с такой мощностью входить в комплект поставки или нужно будет приобретать его отдельно.
Этот смартфон будет работать на флагманском процессоре Snapdragon 8 Gen 1, но остальные характеристики остаются неизвестными.