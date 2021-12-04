Ещё один смартфон на новом процессоре Snapdragon 8 Gen 1

3060 Gigabyte Gaming намного дешевле чем везде

3060 Gigabyte Gaming намного дешевле чем везде

MSI Gaming RTX 3070 дешевле чем везде

MSI Gaming RTX 3070 дешевле чем везде

Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

Модель смартфона Redmagic 7 может стать очередным игровым аппаратом этого китайского бренда. Не исключено, что в нём будет поддерживаться быстрая подзарядка мощностью 165 Вт. Данные этого смартфона появились на сайте сертификации 3C, о чём сообщает Phonearena.

реклама

Если сведения окажутся достоверными, аппарат будет лидером по мощности подзарядки среди всех выпущенных к настоящему времени смартфонов. Сейчас таким лидером является Vivo iQOO 7 с подзарядкой мощностью 120 Вт. От 0 до 100% его аккумулятор заряжается примерно за 18 минут.

От ёмкости батареи зависит, сможет ли Redmagic 7 заряжаться полностью ещё быстрее. Этот параметр пока остаётся неизвестным. В любом случае, с такой мощностью подзарядка должна происходить быстро.

Прошлая модель этого производителя под названием Redmagic 6S Pro обладает батареей ёмкостью 4500 мАч. Очевидно, что ждать уменьшения ёмкости в новом смартфоне не приходится.

Пока неизвестно, будет ли устройство для подзарядки с такой мощностью входить в комплект поставки или нужно будет приобретать его отдельно.

Этот смартфон будет работать на флагманском процессоре Snapdragon 8 Gen 1, но остальные характеристики остаются неизвестными.

анонсы и реклама ASUS 3060 Ti - смотри цену Слив 3060 Gigabyte - на сегодня это за копейки Более 10 видов RTX 3080 в Ситилинке - дефицит окончен MSI RTX 3070 сливают дешевле любой другой, это за копейки 3080 MSI Gaming кардинально дешевле в Регарде чем везде 16 ядерный i9 12900K с МЕГАскидкой в Ситилинке Дешевая 3070 Ti по цене не Ti из-за падения крипты <b>8 видов Alder Lake</b> в Регарде 12 ядерный i7 12700KF со скидкой в Ситилинке <b>28 матплат Socket 1700<b> в Регарде от 16тр</b></b>



