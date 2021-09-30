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Intel предложит возможность программного обновления процессоров
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На этой неделе в интернете обнаружили патч, который намекает на подготовку компанией новой возможности для процессоров. Пока она не будет относиться к распространённым процессорам Intel.

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В примечании к патчу функция называется «Программно-определяемый кремний Intel» (SDSi).

Это означает, что уже после выпуска процессора можно будет расширять его функциональность. Это будет происходить программно при активации лицензии, которую нужно купить. Документация, в том числе сведения об интерфейсе операционной системы, есть на портале GitHub.

Конкретный перечень функциональных возможностей не называется. Известно только, что пока это относится только к операционным системам Linux и только к процессорам Xeon.

В 2010 году Intel пыталась внедрить в свои процессоры Core опцию под названием Intel Upgrade Service. Попытки длились недолго и не добрались до Linux. Также это можно сравнить с более поздним вариантом Intel Virtual RAID on CPU (VROC). Здесь применяется устройство управления томом (VMD) процессора Intel и активация происходит с помощью аппаратного ключа.

С помощью SDSi Intel может попытаться снизить стоимость процессоров, убирая ненужную многим пользователям функциональность. Если функциональность потребуется, её можно будет купить без покупки другого процессора.

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#intel #процессоры
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