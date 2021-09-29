Такая память поддерживает меньшее количество циклов записи данных

Дефицит чипов заставляет даже компании масштаба Apple идти на кое-какие компромиссы в плане компонентов своих устройств. Это случилось с iPhone 13 и может через год случиться с iPhone 14. Появилась информация, что Apple работает с производителями флеш-памяти QLC NAND, чтобы использовать её в линейке iPhone 14. Рейтинг долговечности при записи данных у неё ниже, чем у других типов памяти.

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Память типа QLC в ячейке содержит 4 бита данных, что обеспечивает более высокую вместимость на единицу площади по сравнению с памятью TLC или MLC NAND. С другой стороны, в такую память можно записать меньший объём данных.

В iPhone 13 появились модели с объёмом хранилища 1 ТБ. Переход на память QLC позволит увеличить вместимость хранилища без увеличения размеров аппарата. Однако, переход на более дешёвую память произойдёт не из-за хорошей жизни, а из-за дефицита. По этой же причине TSMC может отложить начало производство чипов на техпроцессе 3 нм для Apple.

Недавно стало известно, что в iPhone 13 Pro применяется оперативная память типа LPDDR4X вместо более современной LPDDR5. Это ещё один пример экономии со стороны Apple.

Нужно понимать, что несмотря на меньшую долговечность чипов QLC, их возможностей хватит на много лет, прежде чем ресурс хранилища будет исчерпан.

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