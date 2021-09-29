Конкуренты на Android давно перешли на последнюю версию памяти

Некоторым очень трудно понять, почему новые модели iPhone покупают по безумным ценам и выстраиваются в очереди с ночёвкой. Очень многие спецификации, которые внедряются в значительно более дешёвых китайских аппаратах, в iPhone появляются спустя несколько лет. Видимо, американский производитель ждёт, когда новая технология дозреет и поставщики снизят цены на соответствующие комплектующие. Естественно, делается это не для того, чтобы продавать iPhone дешевле, а чтобы зарабатывать на его продажах больше. Например, не в первых рядах в iPhone появилась поддержка стандарта связи 5G. Не таким заметным примером является используемый тип оперативной памяти. На Android-смартфонах сейчас применяется память LPDDR5, а на iPhone 13 задействуют более старый стандарт LPDDR4X.

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Портал iFixit провёл анализ внутренних компонентов iPhone 13 Pro и обнаружил 6 ГБ оперативной памяти LPDRR4X от компании SK Hynix. Этот производитель не так давно анонсировал чипы памяти LPDDR5 объёмом 18 ГБ для смартфонов, которые уже есть в ASUS ROG Phone 5 и других устройствах. В Apple спешить навстречу прогрессу не стали.

Более современная память быстрее и энергоэффективнее по сравнению с LPDDR4X, но устанавливать её в состав смартфонов дороже. Хранилище NAND объёмом 128 ГБ в составе iPhone 13 выпущено компанией Kioxia. Это далеко не самый известный производитель, так что Apple могла сэкономить и здесь.

Возможно, из-за дефицита процессоров в моделях iPhone 13 и iPhone 13 mini применяется 4-ядерный графический процессор в A15 Bionic, тогда как старшие модели используют 5-ядерный графический чип.

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