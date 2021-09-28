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Microsoft, Uber и Ubisoft вошли в число наиболее нелюбимых брендов в мире
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Технологические компании настолько богатые и знаменитые, что очень многие их сильно не любят. Если задаться вопросом, кого не любят сильнее всего, многие назовут Apple. Наверняка в десятку войдут Microsoft, Google, Facebook и прочие самые узнаваемые бренды. Согласно последнему отчёту, этот не самый почётный список возглавляет как раз Microsoft, которую сильнее всего не любят в 22 странах.

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RAVE Reviews при помощи инструмента под названием SentiStrength оценивает более миллиона твитов в поисках положительных или отрицательных комментариев. Результаты разделяются по категориям. Среди технологических компаний Microsoft лидирует. Не любят её в том числе в США. Для сравнения, Facebook и Google в сумме сильнее всего ненавидят в 24 странах.

Правда, у Facebook самый большой уровень ненависти в отдельно взятой стране, 85% в Гонконге. 73% и 64% пользователей из Ирландии и Пакистана сильно не любят Apple. В Зимбабве почему-то на 100% невзлюбили Pepsi. В России недолюбливают PayPal, хотя казалось бы, при наличии WebMoney, ЮMoney (бывшие Яндекс.Деньги) и прочих Qiwi до PayPal большинству россиян мало дела.

В США сильнее всего не любят сервис Uber. Он не относится к категории технологических компаний, хотя его представители так себя позиционируют. Наверное, чтобы избежать правил для транспортных компаний.

На втором месте по ненависти в США располагается Lego. Дальше идёт Sony, но и эта компания не относится к категории технологических. Также японского производителя сильно не любит в Канаде.

Среди игровых производителей сильнее всего ненавидят Ubisoft, компания лидирует в 23 странах. В США, Австралии и Канаде сильнее всё не любят Game Freak, разработчика серии Pokémon RPG.

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#microsoft #технологии #microsoftr
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