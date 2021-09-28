На этой неделе приложение TikTok добралось до важной отметки в своём развитии. Сервис обмена видео и социальная сеть ежемесячно принимает более миллиарда пользователей. Однако, есть ещё к чему стремиться. В минувшем квартале в Facebook было 2,9 млрд ежемесячно активных пользователей. Прирост составил 7% за год.
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TikTok появился в конце 2016 года, когда компания ByteDance представила в Китае приложение с короткими видеороликами под названием A.me. На его разработку ушло 200 дней. Вскоре его переименовали в Douyin и за один год количество пользователей превысило 100 млн.
Разработчики были уверены, что если не начать всемирное распространение, это сделает кто-то другой и заберёт себе 80% пользователей глобальной сети. Ради экспансии компания купила популярный в Северной Америке сервис видеообмена Musical.ly за $1 млрд и создала платформу TikTok.
В 2018 году данная программа смогла обойти Instagram, YouTube и Facebook по числу скачиваний за год и регулярно увеличивает количество пользователей, которых не пугают проблемы с конфиденциальностью. Лицензионные сделки с компаниями Sony Music и Warner Music Group поспособствовали увеличению пользовательской базы.
Несмотря на наличие почти одинакового интерфейса, Douyin и TikTok продолжают сосуществовать. Возможно, разработчики решили держать Китай и остальной мир разделёнными в связи с разным законодательством касательно цензуры и конфиденциальности.