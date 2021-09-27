Хватит даже для прожорливых игровых ноутбуков

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Передача энергии через интерфейс USB скоро выйдет на новый уровень. Быть может, получится даже попрощаться с адаптерами питания и различными коннекторами благодаря новой версии стандарта USB-C. Одним из усовершенствований этой версии является увеличение мощности до 240 Вт. Этого хватит для питания даже игровых ноутбуков, не говоря о более слабых электронных устройствах.

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Состоялся релиз версии USB Type-C 2.1. Для сравнения, прежде мощность USB-C была не более 100 Вт. Даже этого хватало для среднестатистических ноутбуков и самых мощных смартфонов. Однако, игровые ноутбуки с разогнанными процессорами и дискретными видеокартами потребляют больше энергии, поэтому 100 Вт не хватало для длительной работы.

Теперь поддерживается напряжение 48 В при токе 5 А, что и даёт значение в 240 Вт. Таким образом, хватит одного кабеля для питания любого ноутбука. Потребуется новый кабель расширенного диапазона мощности (EPR) вместо современных кабелей SPR стандартного диапазона мощности. Если же устройству такая высокая мощность не нужна, можно продолжать использовать кабели SPR.

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