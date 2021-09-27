Со смартфонами и тик-токами эти знания ни к чему

Читатели сайтов подобным нашему знают технические термины вроде тактовых частот, кэшей и процессорных архитектур. Знание о компьютерных файлах и папках в этом случае кажется само собой разумеющимся, на уровне первого класса. Как ни странно, того же самого нельзя сказать обо всех современных студентах, причём даже о будущих инженерах и физиках. Виноваты в этом современные мобильные устройства и операционные системы, где файловая система спрятана и где есть качественный поиск.

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Некоторые читатели не то что слышали, но даже сами работали на MS-DOS на и Windows 3.1. Между тем, сайт The Verge пишет, что повсеместное распространение смартфонов, планшетов, поиска и облачных хранилищ избавляет от необходимости знать, что такое файлы и папки.

Первые поисковые системы появились в глобальной сети около 1990 года. Однако, поиск Windows и Spotlight в macOS появились уже в начале нынешнего столетия. Первокурсники 2017 года родились как раз в то время. Современные учителя росли без нынешних смартфонов и поиска на них, а современные ученики не представляют мира без таких возможностей.

По словам профессора астрономии муниципального колледжа Манхэттена Саавик Форд, когда она росла, нужно было работать с файлами, сохранять их и понимать, куда ты их сохранил. Поиск отсутствовал в принципе. По её словам, студенты не знают, что существует место, где файлы хранятся. Они ищут файл в поиске и не думают над тем, откуда он появляется.

Проблема смены поколений и недопонимание между ними появились не вчера, не в прошлом веке и не в прошлом тысячелетии. Сегодня учителя удивляются незнанию файлов и папок, а не так давно учителя удивлялись тому, что ученики не умеют припаять чип к печатной плате. Когда-то и графический интерфейс воспринимался старожилами в штыки, а теперь современные вычислительные устройства невозможно представить без него. Возможно, в недалёком будущем без знания о файлах можно будет обойтись без ущерба для результата.

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