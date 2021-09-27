Виноват в этом глобальный дефицит чипов и не только

Несколько дней назад появлялась информация о том, что началось промышленное производство смартфонов Samsung Galaxy S21 FE. Данная модель уже сталкивалась с задержками, из-за которых устройство так и не появилось в августе. В воскресенье официальный представитель Samsung сообщил, что была отменена запланированная на середину октября онлайн-распаковка Galaxy S21FE. Теперь рассматривается вопрос отмены запуска смартфона в целом.

реклама

Есть две причины такого развития событий. Одной из них является глобальной дефицит полупроводниковых продуктов. Из-за него производителям не хватает процессоров для флагманских моделей. В данном случае аппарат должен был работать на флагманском чипе Snapdragon 888, который производится на заводах Samsung на техпроцессе 5 нм. Чтобы уменьшить стоимость устройства и продолжать использовать флагманские процессоры, Samsung поменяла дизайн и экран.

Другая причина возможного отказа от Galaxy S21 FE связана с высоким уровнем продаж гибкого смартфона Galaxy Z Flip 3. Эти продажи превзошли ожидания производителя. Там применяется такой же процессор Snapdragon 888 и естественно, что Samsung будет отдавать предпочтение тому смартфону, который уже производится и на которой есть высокий спрос.

Samsung не хочет распылять силы и пытается сделать ставку на успешный аппарат. Кроме того, гибкий смартфон должен выделяться на фоне недавно поступивших в продажу iPhone 13 и грядущего Pixel 6.

Если Samsung не надумает полностью отказаться от Galaxy S21 FE 5G, то может выпустить его в ограниченном количестве и лишь в некоторых странах. Предположительно, устройство обладает экраном OLED 6,4 дюйма с частотой обновления 120 Гц и разрешением 1080 х 2340 пикселей. Здесь есть три задние камеры с основной 32 Мп, сверхширокоугольной 12 Мп и телефото 8 Мп. Ёмкость батареи составляет 4370 мАч, мощность подзарядки 45 Вт. Ожидается объём оперативной памяти 8 ГБ и хранилище 128 ГБ.

анонсы и реклама -11000р на RTX 3070 Gigabyte в Ситилинке Большое снижение цен на RTX 3060 - смотри -28000р на Gigabyte Gaming 3080 - самая низкая цена RTX 3060 Ti Gigabyte дешевеет в Ситилинке Недорогая MSI RTX 3060 в Ситилинке -20000р на RTX 3080 MSI Gaming RTX 3070 в Ситилинке намного дешевле чем везде Дешевая RTX 3080 Asus Gaming в Регарде RTX 3060 Ti от 80 тр в Регарде 12Tb Toshiba: Регард скинул цену в полтора раза На все RX 6600 снижена цена в Ситилинке В полтора раза подешевел 4Tb Barracuda в Регарде



