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Новые ноутбуки MacBook Pro получат более высокую частоту экрана
В бета-версии macOS Monterey нашли кое-какие намёки
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В недалёком будущем компания Apple собирается выпустить новую линейку ноутбуков MacBook Pro. Здесь будут использоваться собственные процессоры Apple и экраны Mini LED с поддержкой технологии ProMotion с повышенной частотой обновления. Также может появиться пара дополнительных разъёмов.

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Анонс ожидается в октябре или ноябре. Очередная бета-версия операционной системы macOS Monterey содержит кое-какую информацию относительно новых ноутбуков. Седьмая бета-версия упоминает «3,024 x 1,964 Retina» и «3,456 x 2,234 Retina». Такого разрешения не было в предыдущих моделях MacBook Pro. Значит, это может быть разрешение новых моделей с экранами 14 и 16 дюймов.

Это разрешение выше по сравнению с нативным разрешением существующих MacBook Pro 13 дюймов и 16 дюймов, где плотность пикселей составляет около 226 ppi. Судя по двум ссылкам в файлах приложения System Information, в новых моделях плотность пикселей будет в районе 250 ppi. Повышенное разрешение позволит получить больше места на экране, особенно при использовании масштабирования 2x.

Новые экраны должны быть основаны на технологии Mini LED, так что увеличение частоты обновления выглядит логичным шагом. Что касается процессора M1X, его производительность выше и без того быстрого M1. Может быть увеличена графическая производительность.

Вместо панели Touch Bar Apple может применять коннектор MagSafe, который раньше убрали в пользу USB Type-C. Также здесь может быть слот для карты памяти и порт HDMI. Apple рассчитывает продавать 600-800 тысяч MacBook Pro в месяц.


#apple #macbook pro
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