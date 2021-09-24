Ставить новую систему поспешили не все обладатели iPhone

В понедельник состоялся релиз операционной системы iOS 15. Многие наиболее нетерпеливые пользователи в тот же день установили её на свои iPhone.

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Система принесла немало усовершенствований, в том числе новые уведомления и режим фокуса, чтобы сосредоточиться на работе на основе установленных самим пользователем правил. Несмотря на это, далеко не все поспешили установить последнюю версию iOS.

Статистика от Mixpanel показывает, что за первые два дня обновлены были 8,59% поддерживаемых аппаратов. Год назад для iOS 14 эти результаты были почти вдвое выше и составляли 14,68%.

iOS 15 поддерживается на смартфонах вплоть до iPhone 6s и более современных. Данная версия принесла с собой возможность общаться в FaceTime с устройств на Windows и Android через браузер. Таким образом, доступность этого приложения видеозвонков расширяется. При этом общение остаётся зашифрованным и конфиденциальность пользователей не будет нарушена. Обладатели устройств Apple должны создать ссылку и отправить её каким-либо способом другим пользователям.

Карты Apple получили режим трёхмерной навигации, но пока только на iPhone. Система CarPlay получит такую возможность позже.

Дальнейшее распространение iOS 15 будет зависеть не только от обновления предыдущих аппаратов, но и от темпов продаж новых iPhone 13.



