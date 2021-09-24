Поддержите своих любимых авторов материально

Функция Twitter Tip Jar была обновлена и попутно получила новое название. Теперь она называется просто «Чаевые» (Tips) и предлагает новые способы финансовых пожертвований вашим любимым авторам. Среди этих способов GoFundMe, PicPay и биткоин через Strike на основе Bitcoin Lightning Network.

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Tips представляет собой систему, при помощи которых можно выражать благодарность авторам. Если у них данная функция включена в настройках, вы можете отправлять им пожертвования.

На этой неделе система была обновлена. Правда, Strike для отправки биткоинов могут сейчас использовать только жители США и Сальвадора, где биткоин стал недавно официальной валютой. Им нужно создать аккаунт в Strike и добавить адрес кошелька Bitcoin Lightning в профиль. Если у вас есть кошелек Bitcoin Lightning, можно отправлять пожертвования на счёт Strike, скопировав адрес кошелька.

По мнению представителей Twitter, цифровые валюты повышают активность людей в экономике и помогают отправлять деньги через границы с минимальными препятствиями.

Если все требования выполнены, нужно кликнуть на иконку с изображением денег на странице профиля выбранного человека в Twitter. Дальше выбирается метод оплаты. Twitter не берёт комиссию, но её могут брать выбранные платёжные системы.

Как уже сказано выше, кроме биткоина в качестве средств оплаты добавили GoFundMe (онлайн-платформу для сбора средств) и PicPay (бразильскую платформу для мобильных платежей). Сначала чаевые появятся на платформе iOS, в ближайшие недели и на Android.