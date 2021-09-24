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Galaxy S22 Ultra может получить слот для стилуса S Pen
Функциональность линейки Galaxy Note не будет забыта
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В последние месяцы появилось немало свидетельств того, что линейка смартфонов Samsung Galaxy Note осталась в прошлом. Это неприятная новость для любителей крупных ориентированных на корпоративное использование смартфонов. Однако, полностью от стилусов и смартфонов с их применением Samsung отказываться не собирается.

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По словам известного инсайдера Ice Universe, Samsung подтвердила отсутствие намерений выпускать Galaxy Note в этом году. Ещё в марте исполнительный директор Samsung сказал акционерам, что выпускать два флагмана в год слишком тяжело и дефицит процессоров тоже не способствует этому.

Таким образом, многие аналитики уверены, что модель Galaxy Note 20 была последней. Samsung даже не стала продлевать действие этого товарного знака у себя на родине. Однако, некоторые особенности Galaxy Note могут перебраться в аппараты серии Galaxy S.

Galaxy S21 Ultra и Galaxy Z Fold3 уже совместимы со стилусом, но у них нет слота для его хранения и подзарядки. Покупать его приходится отдельно. Это может измениться в будущем аппарате Galaxy Note 22 Ultra. Здесь может быть распознаватель стилуса, который будет обнаруживать его поблизости.

Добавление слота приведёт к некоторым изменениям в дизайне аппарата. Углы по краям корпуса будут не слишком острые и не слишком плавные, примерно между Galaxy S и Note. В результате в нём могут появиться связанные со стилусом программные возможности, отсутствующие в остальных моделях Galaxy S22.


#смартфоны #samsung #galaxy
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