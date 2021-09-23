В сеть утекла посвящённая утечкам информации внутренняя записка сотрудникам Apple

Как и в случае с большинством больших технологических компаний, Apple страдает от утечек данных о ещё невыпущенных или даже незавершенных продуктах. Apple имеет репутацию одной из наиболее засекреченных компаний в мире, хотя некоторые другие производители относятся к утечкам данных более терпимо. Видимо, там считают, что реклама плохой не бывает.

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Ранее в этом году юристы Apple начали сражение с известными инсайдерами. Они предупредили их, что те должны перестать выпускать сведения о нереализованных пока продуктах и сервисах. Это может ввести людей в заблуждение и дать конкурентам конфиденциальную информацию.

В недавнем письме сотрудникам глава Apple сообщил, что будет вестись поиск тех, кто не умеет держать язык за зубами. По его словам, подобные люди не принадлежат к Apple.

Кук не принимает во внимание, что некоторые утечки бывают лишь предположениями на основе знания о работе цепей поставок и инноваций, объявленных ещё до релиза коммерческих продуктов на их основе. Многие анонсированные в последние годы продукты являются лишь обновлениями продуктов прошлых поколений с уже известными технологиями. В любом случае, Apple продолжит бороться с утечками данных.



