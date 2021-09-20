Samsung может начать производство вакцины Pfizer
Президент Южной Кореи на этой неделе находится в США. Основной целью его визита является генеральная Ассамблея ООН. Также он может провести встречу с генеральным директором фармацевтической компании Pfizer. Она является одним из главных производителей вакцины от COVID-19 для западных стран.
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Ранее в этом году США и Южная Корея подписали соглашение о совместной разработке вакцины. Подробности этого соглашения станут известны на этой неделе. Размер инвестиций составляет $2 млрд, что позволит Южной Корее стать ведущим производителем вакцине в Азии.
Компания Samsung будет принимать участие в процессе исследований и разработок. Речь идёт о биотехнологическом подразделении Samsung Biologics. Также будут задействованы производственные мощности SK Bioscience.
Недавно обладатели платёжной системы получили возможность сохранять на своих смартфонах данные о вакцинации. Эта разработка Common Project Foundation начала внедряться по всему миру в начале года.
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