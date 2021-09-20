Графический процессор Nvidia Ada Lovelace AD102 получит частоту 2,2 ГГц и свыше 80 TFLOPs
Если верить информации от инсайдера под ником Greymon55, графический процессор следующего поколения Nvidia Ada Lovelace AD102 будет работать на тактовой частоте 2,2 ГГц. Данный чип войдёт в состав флагманских видеокарт и выйдет на смену существующему GA102.
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Была информация, что Nvidia задействует при производстве техпроцесс TSMC N5 (5 нм). Это относится и к чипам AD102 с полностью монолитным дизайном.
В состав чипа войдут 18432 ядер CUDA. Это без малого в два раза превосходит их количество в GPU Ampere, которые в свою очередь опережают чипы на архитектуре Turing. С такой тактовой частотой вычислительная мощь составит 81 терафлопс (FP32). Это в два с лишним раза превышает производительность RTX 3090 в 36 терафлопс, а у Turing TU102 (RTX 2080 Ti) 13 терафлоп. Прирост реальной игровой производительности в RTX 3090 по сравнению с RTX 2080 Ti только 50-60%. Неизвестно также, будет ли 2,2 ГГц номинальной частотой или пиковым значением.
Утверждается, что GeForce RTX 40 сохранит 384-битную шину памяти. На новую память производитель переходить пока не собирается.
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