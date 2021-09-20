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Считается, что после выхода Android 12 состоится релиз обновления Android 12.1. Это будет первый случай с 2017 года, когда обновление появятся так скоро. На этот раз в коде Android нашлись свидетельства существования ещё одного гибкого устройства Google Pixel. Их обнаружили представители сайта 9to5Google при помощи близких к команде разработчиков Android источников. 9to5Google упоминает, что уже видели упоминания этого устройства в документации Android.

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Устройство фигурирует под кодовым названием Jumbojack. Это может быть тестовый образец для внутреннего применения в Google. Однако, внутри компании его называют Pixel, что может означать появление в продаже в будущем.

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Возможно, данное устройство применяется для тестирования различных положений. Это могут быть открытое, закрытое, полузакрытое состояние и анализ петель при этом. Предположительно, здесь используются два экрана. Более крупный экран сворачивается внутрь, а ещё есть внешний экран меньшего размера.

Больше года назад была информация о другом гибком смартфоне Pixel с кодовым названием Passport. Тогда говорилось, что он может быть представлен в последнем квартале 2021 года. Случится ли это и появится ли вместе с ним Jumbojack, в данный момент неизвестно.

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Известный инсайдер Эван Бласс тоже подтвердил существование Passport. По его информации, Google работает над этим устройством больше двух лет.

Раньше из Южной Кореи приходили сведения, согласно которым здесь будет использоваться экран размером 7,6 дюйма со сверхтонким стеклом.



