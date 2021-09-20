Процессор Apple M1 попытались разобрать методом обратной инженерии
Производительность процессора Apple M1 показывает, что за архитектурой ARM может оказаться будущее ноутбуков и даже персональных компьютеров. Пока у этого процессора нет реального конкурента и Apple не разрешит использовать его на компьютерах других производителей и на других операционных системах. Чтобы обойти это препятствие, нашлись желающие исследовать процессор и дать ему возможность работать на других платформах.
реклама
Один из разработчиков Apple Quick Time по имени Мейнард Хэндли поделился документом на 350 страниц с подробным описанием работы Apple M1. Там рассматриваются примеры обратной разработки кастомного процессора и даются предложения от других профессионалов. В этот документ ещё могут быть внесены изменения, прежде чем процессор сгодится для работы на других платформах.
На подобные исследования могло уйти много месяцев. Для анализа этого процессора требуется глубокое понимание архитектуры ARM, много часов диагностики, тестирования производительности, проб и ошибок, обхода многочисленных препятствий.
Если после всего этого получится добиться успеха, M1 сможет работать не только в системе macOS. В конце этого года состоится появление процессора Apple M1X для обновлённых ноутбуков MacBook Pro. В будущем году нас ожидает релиз чипа M2 в составе следующего MacBook Air.
реклама
Наиболее близким к M1 является процессор Qualcomm SC8280. Правда, его производительность и эффективность по сравнению с конкурентом от Apple вызывает сомнение. Microsoft тоже работает над процессором на ARM для собственных устройств, но пока про результаты ничего не говорится.
реклама
Теги
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила