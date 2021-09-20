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Производительность процессора Apple M1 показывает, что за архитектурой ARM может оказаться будущее ноутбуков и даже персональных компьютеров. Пока у этого процессора нет реального конкурента и Apple не разрешит использовать его на компьютерах других производителей и на других операционных системах. Чтобы обойти это препятствие, нашлись желающие исследовать процессор и дать ему возможность работать на других платформах.

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Один из разработчиков Apple Quick Time по имени Мейнард Хэндли поделился документом на 350 страниц с подробным описанием работы Apple M1. Там рассматриваются примеры обратной разработки кастомного процессора и даются предложения от других профессионалов. В этот документ ещё могут быть внесены изменения, прежде чем процессор сгодится для работы на других платформах.

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На подобные исследования могло уйти много месяцев. Для анализа этого процессора требуется глубокое понимание архитектуры ARM, много часов диагностики, тестирования производительности, проб и ошибок, обхода многочисленных препятствий.

Если после всего этого получится добиться успеха, M1 сможет работать не только в системе macOS. В конце этого года состоится появление процессора Apple M1X для обновлённых ноутбуков MacBook Pro. В будущем году нас ожидает релиз чипа M2 в составе следующего MacBook Air.

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Наиболее близким к M1 является процессор Qualcomm SC8280. Правда, его производительность и эффективность по сравнению с конкурентом от Apple вызывает сомнение. Microsoft тоже работает над процессором на ARM для собственных устройств, но пока про результаты ничего не говорится.



